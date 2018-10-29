Доллар торгуется в районе максимума за 10 недель на фоне распродаж на мировых биржах

Курс доллара в понедельник растет по отношению к большинству мировых валют в качестве более надежного актива из-за распродаж на фондовых биржах в США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 96,47 пункта. В пятницу индекс достигал отметки в 96,86 пункта, что является максимальным значением с 15 августа. Курс евро к доллару опускался до 1,1391 доллара с 1,1394 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 111,99 иены за доллар со 111,88 иены на прошлых торгах.

"Динамика фондового рынка США находится в центре внимания игроков валютного рынка", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

Спрос на доллар как на более безопасный актив увеличивается в понедельник утром в свете пятничного снижения на биржах США, которое уводит вниз фондовые индексы Азии в начале недели.

Определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать и пятничные данные ВВП США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что реальный рост экономики страны замедлился в третьем квартале 2018 года до 3,5% с 4,2% во втором. Аналитики прогнозировали рост ВВП на 3,3%.