Доллар 26 октября незначительно колеблется к мировым валютам перед данными по ВВП США

Курс доллара в пятницу днем не демонстрирует выраженной динамики по отношению к большинству мировых валют в ожидании публикации статистики по ВВП США за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 96,72 пункта. Ранее в ходе торгов он опускался до 96,56 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1360 доллара с 1,1374 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 111,92 иены за доллар со 112,42 иены на прошлых торгах.

В пятницу инвесторы ждут первой оценки роста ВВП США в третьем квартале от бюро экономического анализа министерства торговли США. По прогнозам аналитиков, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2018 года составит 3,3% в годовом выражении против 4,2% во втором квартале.

Участники рынка будут оценивать данные по ВВП США с точки зрения перспектив повышения базовой ставки в следующем году, которое традиционно положительно отражается на курсе американской валюты. Эксперты не исключают, что хорошие данные по темпам роста американской экономики позволят ФРС США более активно повышать ставку, которая в данный момент находится на уровне 2-2,25% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. В 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.

"Предположения относительно того, что базовую ставку в США могут повышать в следующем году более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, будут способствовать укреплению доллара к евро", - сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).