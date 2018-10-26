Финансовые новости
- |
- 26.10.18
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар 26 октября незначительно колеблется к мировым валютам перед данными по ВВП США
13:39 26.10.2018 |
Курс доллара в пятницу днем не демонстрирует выраженной динамики по отношению к большинству мировых валют в ожидании публикации статистики по ВВП США за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.10 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 96,72 пункта. Ранее в ходе торгов он опускался до 96,56 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1360 доллара с 1,1374 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 111,92 иены за доллар со 112,42 иены на прошлых торгах.
В пятницу инвесторы ждут первой оценки роста ВВП США в третьем квартале от бюро экономического анализа министерства торговли США. По прогнозам аналитиков, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2018 года составит 3,3% в годовом выражении против 4,2% во втором квартале.
Участники рынка будут оценивать данные по ВВП США с точки зрения перспектив повышения базовой ставки в следующем году, которое традиционно положительно отражается на курсе американской валюты. Эксперты не исключают, что хорошие данные по темпам роста американской экономики позволят ФРС США более активно повышать ставку, которая в данный момент находится на уровне 2-2,25% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. В 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.
"Предположения относительно того, что базовую ставку в США могут повышать в следующем году более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, будут способствовать укреплению доллара к евро", - сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk
|НБУ предлагает трансформировать РЦ из банковского в специализированное финансовое учреждение
|НБУ предлагает передать ему полномочия по надзору за Центральным депозитарием и Расчетным центром
|Россия продолжает наращивать и без того большой военный контингент в Азовском море
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынки акций Азии упали 26 октября до минимума за 20 месяцев
|Доллар 26 октября незначительно колеблется к мировым валютам перед данными по ВВП США
|Новые евробонды Украины в первый день после размещения торгуются выше номинала
|НБУ повысил справочный курс гривни на 5,32 коп. до 28,2803 грн
|В сентябре поступления в ликвидируемые банки составили 466,6 млн гривен, - ФГВФЛ
|НБУ предлагает трансформировать РЦ из банковского в специализированное финансовое учреждение
|НБУ предлагает передать ему полномочия по надзору за Центральным депозитарием и Расчетным центром
Это интересно
|В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности
|Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch
|Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One
|Qualcomm показала гарнитуру эталонного дизайна с поддержкой Alexa