Новые евробонды Украины в первый день после размещения торгуются выше номинала

Размещенные днем ранее новые пяти- и 10-летние еврооблигации Украины в пятницу уже торгуются на рынке выше номинальной стоимости.

По данным торговой системы Bloomberg, бумаги с погашением 1 февраля 2024 года к 12:35 кв подорожали до 100,639% номинала, что предполагает доходность на уровне 8,82% годовых, при том что ценные бумаги были размещены с доходностью 8,99% годовых.

В свою очередь еврооблигации с погашением 1 ноября 2028 года к указанному времени торговались по цене 101,139% номинала, что предполагает доходность 9,57% годовых, тогда как доходность при размещении составила 9,75% годовых.

По данным торговой системы поставка ценных бумаг ожидается 1 ноября 2018 года.

Как сообщалось, Украина днем ранее пятилетний транш еврооблигаций на $750 млн и 10-летний на $1,25 млрд.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд.