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Курсы валют по карточным операциям 26.10.18
11:29 26.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 26 октября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.1500
|28.4091
|31.9000
|32.4675
|4.1700
|4.3500
|ОТП Банк
|28.2000
|28.4500
|32.1000
|32.4300
|Укрсоцбанк
|28.2000
|28.4000
|32.0500
|32.5500
|Ощадбанк
|28.1000
|28.4500
|31.7500
|32.6000
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1500
|28.4000
|32.0000
|32.3500
|Укрэксимбанк
|28.0000
|28.3400
|31.7600
|32.6600
|Райффайзен Банк Аваль
|28.1690
|28.5000
|31.9489
|32.5000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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