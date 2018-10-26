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Информация об агентстве
25 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 500 млн гривен
11:08 26.10.2018 |
В четверг, 25 октября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 500 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 500 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщало агентство, 24 октября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 500 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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