24 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $78,3 млн до $223,1 млн

В среду, 24 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 78,3 млн долларов по сравнению с 23 октября до 223,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 64,7 млн долларов по сравнению с 23 октября до 279,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 7 коп. в среду вырос на 8 коп. до 28,23 UAH/USD.