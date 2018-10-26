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Золото дорожает 26 октября на нестабильности на мировых фондовых рынках
09:25 26.10.2018 |
Золото дорожает в пятницу утром, продолжая положительную динамику предыдущего дня торгов, на фоне сохранения высокой волатильности на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,7 доллара, или на 0,14%, до 1234,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,01% - до 14,63 доллара за унцию.
Стоимость драгметалла получила поддержку из-за возросшей волатильности на мировых рынках акций. Хотя американские фондовые индексы в четверг восстановились после падения днем ранее, на биржах Азии продолжаются распродажи. На этом фоне инвесторы отдают предпочтение вложениям средств в более безопасные активы, к которым относится золото.
Старший сырьевой брокер RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn), чьи слова приводит агентство Рейтер, отмечает, что стоимость золота традиционно повышается в периоды волатильности, во время сложных периодов на фондовых рынках и на фоне опасений замедления роста мировой экономики.
Кроме того, дополнительным положительным фактором для цены на драгметалл является снижение курса доллара к иене. В частности, курс доллара к иене опускается в пятницу утром до 112,08 иены за доллар со 112,42 иены днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 96,67 пункта.
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