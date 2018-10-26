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Информация об агентстве
Иена дорожает к доллару 26 октября в свете распродаж на биржах Азии
08:55 26.10.2018 |
Курс иены в пятницу растет по отношению к доллару на фоне продолжающихся распродаж на азиатских фондовых рынках, которые способствуют увеличению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 EET курс доллара к иене опускался до 112,2 иены за доллар со 112,42 иены днем ранее, курс евро к доллару опускался до 1,1366 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1374 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 96,64 пункта.
Спрос на более надежную иену растет после того, как распродажи на биржах Азии продолжились и в пятницу, несмотря на восстановление американских фондовых индексов в четверг. Валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сен (Sim Moh Siong), мнение которого приводит агентство Рейтер, указал на сохранение негативного отношения инвесторов к рисковым активам. "Минувшей ночью Amazon и Alphabet объявили свои финансовые результаты, которые оказались не слишком оптимистичными. Я ожидаю, что курс иены повторит свои недавние максимумы", - считает аналитик.
После закрытия торгов в США в четверг свои финансовые отчетности опубликовали такие крупные американские компании как Amazon и Alphabet. Их показатели разошлись с прогнозами инвесторов и усилили опасения относительно перспектив корпоративных доходов американских компаний и экономики страны в целом.
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