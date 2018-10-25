Евро перешел к снижению после выступления Драги, лира дорожает на решениях ЦБ Турции

Евро в ходе торгов в четверг перешел от роста к снижению в паре с долларом США после выступления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

К 16:40 EET курс евро опустился до $1,1380 по сравнению с $1,1392 на закрытие прошлой сессии и $1,1432 в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ. В паре с иеной единая валюта опустилась на 0,1%, до 127,75 иены.

М.Драги в четверг говорил о рисках для экономики еврозоны и о том, что последние статданные были слабее, чем ожидалось, но при этом много внимания уделил позитивным сигналам, включая рост внутреннего спроса и повышение зарплат.

Однако после завершения его выступления трейдеры сосредоточились на том, что денежно-кредитная политика ЕЦБ в обозримом будущем останется ультрамягкой.

Ранее в четверг ЕЦБ сохранил все три основные ставки на прежних уровнях и вновь повторил, что они не будут повышаться до конца лета 2019 года. Также ЦБ еврозоны подтвердил, что программа количественного смягчения (QE) будет свернута в конце декабря.

Между тем турецкая лира в четверг дорожает по отношению ко всем основным валютам после того, как ЦБ Турции сохранил базовую процентную ставку без изменений. Ставка 7-дневного репо была повышена в сентябре до 24%, несмотря на требования президента Турции о ее снижении.

ЦБ Турции заявил о том, что последние данные свидетельствуют о более заметной тенденции к восстановлению экономики, хотя сохраняются существенные риски для ценовой стабильности. Центробанк намерен "решительно придерживаться жесткой денежно-кредитной политики" до тех пор, пока прогнозы по инфляции не улучшатся.

Лира подорожала на 0,8% к доллару и на 0,9% к евро.