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Евро перешел к снижению после выступления Драги, лира дорожает на решениях ЦБ Турции
17:07 25.10.2018 |
Евро в ходе торгов в четверг перешел от роста к снижению в паре с долларом США после выступления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
К 16:40 EET курс евро опустился до $1,1380 по сравнению с $1,1392 на закрытие прошлой сессии и $1,1432 в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ. В паре с иеной единая валюта опустилась на 0,1%, до 127,75 иены.
М.Драги в четверг говорил о рисках для экономики еврозоны и о том, что последние статданные были слабее, чем ожидалось, но при этом много внимания уделил позитивным сигналам, включая рост внутреннего спроса и повышение зарплат.
Однако после завершения его выступления трейдеры сосредоточились на том, что денежно-кредитная политика ЕЦБ в обозримом будущем останется ультрамягкой.
Ранее в четверг ЕЦБ сохранил все три основные ставки на прежних уровнях и вновь повторил, что они не будут повышаться до конца лета 2019 года. Также ЦБ еврозоны подтвердил, что программа количественного смягчения (QE) будет свернута в конце декабря.
Между тем турецкая лира в четверг дорожает по отношению ко всем основным валютам после того, как ЦБ Турции сохранил базовую процентную ставку без изменений. Ставка 7-дневного репо была повышена в сентябре до 24%, несмотря на требования президента Турции о ее снижении.
ЦБ Турции заявил о том, что последние данные свидетельствуют о более заметной тенденции к восстановлению экономики, хотя сохраняются существенные риски для ценовой стабильности. Центробанк намерен "решительно придерживаться жесткой денежно-кредитной политики" до тех пор, пока прогнозы по инфляции не улучшатся.
Лира подорожала на 0,8% к доллару и на 0,9% к евро.
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