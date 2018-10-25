23 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $80,9 млн до $301,4 млн

Во вторник, 23 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 80,9 млн долларов по сравнению с 22 октября до 301,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 80,3 млн долларов по сравнению с 22 октября до 344,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 8 коп. во вторник вырос на 7 коп. до 28,15 UAH/USD.



