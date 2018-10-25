Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям 25.10.18
11:03 25.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 25 октября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.1000
|28.3286
|32.0000
|32.5733
|4.1600
|4.3500
|ОТП Банк
|28.0500
|28.2500
|32.1600
|32.4300
|Укрсоцбанк
|28.1000
|28.3000
|31.9000
|32.4000
|Ощадбанк
|28.0000
|28.3500
|31.7000
|32.5000
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.1500
|28.4000
|32.0000
|32.4000
|Укрэксимбанк
|28.0000
|28.3400
|31.7600
|32.6600
|Райффайзен Банк Аваль
|28.0899
|28.4000
|32.0513
|32.4000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп предложил Путину бороться с Китаем
|Единственная причина подорожания доллара на межбанке - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС
|Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»
|Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Японский Nikkei по итогам торгов 25 октября упал до минимума за 7 месяцев на пессимизме с Уолл-стрит
|Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 6,67 млрд грн
|НБУ понизил справочный курс гривни на 12,41 коп. до 28,3335 грн
|24 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 500 млн гривен
|НБУ продал 24 октября банкам депозитные сертификаты на 5 504 млн гривен
|23 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $80,9 млн до $301,4 млн
Это интересно
|В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
|Графен сделает автомобили Ford тише и легче
|Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году
|Rolls-Royce выпустил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»
|Sony разработала технологию для хранения биткоинов на карточках
|Как женщине продемонстрировать силу на работе
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном