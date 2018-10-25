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Криптоиндустрия Японии будет саморегулируемой
Японское агентство финансовых услуг официально выдало разрешение на саморегуляцию криптовалютной отрасли, предоставив Японской ассоциации виртуальных валютных бирж (JVCEA) возможность контролировать биржи внутри страны.
JVCEA, состоящая из 16 лицензионных бирж Японии, классифицирована как "сертифицированная бизнес-ассоциация по расчету фондов". Она уполномочена создавать правила работы для бирж, обеспечивая защиту клиентов и устраняя инсайдерскую торговлю и отмывание денег.
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