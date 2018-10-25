Золото дорожает 25 октября из-за спада на мировых фондовых рынках и снижения курса доллара

Золото дорожает в четверг утром и торгуется в районе максимальной отметки за три месяца на фоне распродаж на мировых фондовых рынках и снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,3 доллара, или на 0,67%, до 1239,4 доллара за тройскую унцию. Этот показатель является максимальным с 13 июля, когда стоимость драгметалла достигала 1239,6 доллара. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,5% - до 14,755 доллара за унцию.

Поддержу стоимости золота оказывает возросшая волатильность на мировых рынках акций, из-за которой инвесторы отдают предпочтение вложениям средств в более безопасные активы, к которым относится золото. Американские фондовые рынки закрылись в среду падением на 2,4-4,4% на фоне слабых статданных по рынку труда, вслед за ними в четверг падают и азиатские рынки.

Старший аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынке наблюдается отказ инвесторов от рисковых активов.

Кроме того, снижение курса доллара по отношению к мировым валютам также является положительным фактором для золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается в четверг на 0,16%, до 96,28 пункта.