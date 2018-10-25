Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 10:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дорожает 25 октября из-за спада на мировых фондовых рынках и снижения курса доллара
08:51 25.10.2018 |
Золото дорожает в четверг утром и торгуется в районе максимальной отметки за три месяца на фоне распродаж на мировых фондовых рынках и снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,3 доллара, или на 0,67%, до 1239,4 доллара за тройскую унцию. Этот показатель является максимальным с 13 июля, когда стоимость драгметалла достигала 1239,6 доллара. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,5% - до 14,755 доллара за унцию.
Поддержу стоимости золота оказывает возросшая волатильность на мировых рынках акций, из-за которой инвесторы отдают предпочтение вложениям средств в более безопасные активы, к которым относится золото. Американские фондовые рынки закрылись в среду падением на 2,4-4,4% на фоне слабых статданных по рынку труда, вслед за ними в четверг падают и азиатские рынки.
Старший аналитик Kitco Джим Выкофф (Jim Wyckoff), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынке наблюдается отказ инвесторов от рисковых активов.
Кроме того, снижение курса доллара по отношению к мировым валютам также является положительным фактором для золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается в четверг на 0,16%, до 96,28 пункта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»
|Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Криптоиндустрия Японии будет саморегулируемой
|Золото дорожает 25 октября из-за спада на мировых фондовых рынках и снижения курса доллара
|Иена дорожает к доллару 25 октября из-за роста спроса на более надежные активы
|Биржи АТР падают 25 октября на 1-3% вслед за масштабными распродажами на рынках США
|NASDAQ потерял 4,4%, продемонстрировав максимальное внутридневное падение с 2011 г
|Единственная причина подорожания доллара на межбанке - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС
Это интересно
|Как женщине продемонстрировать силу на работе
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
|Xiaomi Black Shark Helo: AMOLED-дисплей и 10 Гбайт ОЗУ
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров
|Huawei решила не продавать флагманские смартфоны Mate 20 в США
|Автоконцерны ускоряют разработку электрогрузовиков