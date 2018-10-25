Иена дорожает к доллару 25 октября из-за роста спроса на более надежные активы

Курс иены в четверг растет по отношению к доллару в свете распродаж на мировых фондовых рынках, которые способствовали увеличению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET курс доллара к иене опускался до 112,09 иены за доллар со 112,25 иены днем ранее, курс евро к доллару рос до 1,1408 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1392 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 96,29 пункта.

Спрос на более надежную иену растет в четверг после того, как американские биржевые площадки закрылись в среду снижением на 2,4-4,4% на фоне статданных по рынку труда, а вслед за ними в четверг падают и азиатские рынки на 1-3%.

"Укрепление иены за последние три дня отчасти отражает растущий спрос на более безопасные активы в свете нестабильности на мировых рынках акций и растущей волатильности", - сказала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).