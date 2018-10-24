Coinbase получила разрешение на оказание кастодиальных услуг для криптовалютных активов

Ведущая американская биржа Coinbase получила одобрение Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на создание кастодиального подразделения Coinbase Custody Trust Company LLC. Новая организация будет предоставлять услуги квалифицированного хранения биткоина, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic и XRP.

Примечательно включение в этот список токенов XRP: слухи об их вероятном добавлении на Coinbase ходят уже достаточно долгое время, однако официально ни биржа, ни кошелек их не поддерживают.

Операционный директор и президент Coinbase Асифф Хирджи положительно отозвался о решении и назвал NYDFS «сторонником ответственного роста криптовалютной индустрии».

«Устав трастов с ограниченными функциями штата Нью-Йорк позволяет Coinbase Custody выступать в роли квалифицированного хранителя криптовалютных активов. При этом к нам предъявляются те же требования, что и к уже устоявшимся финансовым институтам штата Нью-Йорк», - сказал Хирджи.

Отметим, что Coinbase ожидает регуляторных одобрений еще нескольких новых услуг. Так, в июне биржа объявила о намерении получить лицензию брокера, лицензию на альтернативные торговые системы, а также лицензию на предоставление услуг финансового советника.

Ранее одобрение NYDFS на предоставление услуг квалифицированного хранения криптовалют получили компании BitGo и Prime Trust.