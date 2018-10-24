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НБУ понизил справочный курс гривни на 6,07 коп. до 28,2094 грн
12:37 24.10.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 6,07 коп. до 28,2094 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочный курс гривни на 6,54 коп. до 28,1487 UAH/USD.
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