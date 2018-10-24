22 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $70,2 млн до $220,5 млн

В понедельник, 22 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 70,2 млн долларов по сравнению с 19 октября до 220,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 82,4 млн долларов по сравнению с 19 октября до 263,9 млн долларов.

По уточненным данным НБУ объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в пятницу составил 290,7 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 346,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 10 коп. в понедельник опустился на 8 коп. до 28,08 UAH/USD.