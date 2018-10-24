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Золото дешевеет 24 октября из-за фиксации прибыли инвесторами
09:44 24.10.2018 |
Золото дешевеет в среду утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста цены драгоценного металла днем ранее до максимума за три месяца, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2 доллара, или на 0,16%, до 1234,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,15% - до 14,815 доллара за унцию.
Распродажи драгоценного металла зафиксированы после того, как во вторник он подорожал на 1% до 1236,8 доллара за унцию, что стало максимальной отметкой закрытия торгов с 16 июля. Рост стоимости золота происходил на фоне увеличения волатильности на мировых фондовых биржах.
Эксперты отмечают, что сейчас в мире есть ряд факторов, который способствует покупкам золота в качестве более надежного актива. "Политическая неопределенность в Италии, геополитические риски на Ближнем Востоке, в Турции и в других местах привели к вложению средств в более безопасные активы, и это способствовало продолжению ралли цен на золото, которое началось несколько недель назад", - приводит телеканал CNBC мнение аналитика Societe Generale Робина Бара (Robin Bhar).
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