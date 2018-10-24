Евро 24 октября пробил $1,14 впервые за два месяца в ожидании заседания ЕЦБ

Курс евро опустился ниже отметки $1,14 впервые с середины августа, свидетельствуют данные FactSet.

Таким образом, падение относительно предыдущего дня составляет около 0,7%.

Негативом для единой европейской валюты выступают, в том числе статданные, отмечает MarketWatch. Хорошее состояние экономики еврозоны критично для Европейского центрального банка, который планирует в следующем году начать повышение процентных ставок.

Согласно предварительным данным IHS Markit, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в октябре упал до 52,7 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более умеренного снижения - до 53,9 пункта.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны опустился в текущем месяце до 53,3 пункта с 54,7 пункта в сентябре, промышленный PMI снизился с 53,2 до 52,1 пункта, эксперты ожидали его уменьшения до 53 пунктов.

Внимание участников торгов на этой неделе также сосредоточено на заседании ЕЦБ.

Евро торгуется днем в районе $1,1393 против $1,1471 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 128,37 иены по сравнению со 128,99 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,68 иены против 112,44 иены во вторник.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2918 против $1,2983 днем ранее.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,51%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,26%.