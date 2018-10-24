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85% криптовалют контролируется разработчиками
12:57 23.10.2018 |
В отчете, опубликованном CryptoCompare, показывается, что децентрализация на криптовалютном рынке довольно редкое явление. Команда разработчиков 85% текущих проектов меняют свои платформы так, как считает необходимым. В соответствии с исследованием, подавляющее большинство проектов - это токены-утилиты, пишет Tokenmantra.
В документе под названием "Криптоактивы. Отчет о таксономии" приводится статистика, где говорится о том, что 55% нынешних криптопроектов полностью централизованы, а еще 30% считаются децентрализованными наполовину.
Все ли криптовалюты являются ценными бумагами?
Согласно отчету, с технической точки зрения большинство криптовалют могут быть классифицированы как ценные бумаги. Такой вывод сделан на основе классификации Швейцарского органа по надзору за финансовым рынком (FINMA), установившем, что биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) не относятся к классу ценных бумаг из-за определенного уровня децентрализации.
Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что криптовалюты более централизованы, чем Северная Корея, и назвал их децентрализацию "мифом".
Вывод, сделанный в исследовании, можно сформулировать следующим образом:
"Большинство криптоактивов в той или иной форме централизованы; эта тенденция обусловлена ростом централизации токенов-утилитов, сфокусированных в определенных сетях".
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