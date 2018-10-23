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Остатки средств на корсчетах банков 23.10.18
10:55 23.10.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Данные: Нацбанк Украины.
|Дата
|сумма, млн грн
|18 октября
|53455.5
|19 октября
|53459.5
|22 октября
|58589.4
|23 октября
|55484.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 23 октября - 28,080405 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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