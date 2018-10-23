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Курсы валют по карточным операциям на 23.10.18
10:48 23.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 23 октября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.2486
|31.9500
|32.5733
|4.1500
|4.3500
|ОТП Банк
|28.0500
|28.2500
|32.1600
|32.4300
|Укрсоцбанк
|28.0000
|28.2000
|32.0000
|32.5000
|Ощадбанк
|27.8500
|28.2000
|31.7000
|32.5500
|2.7000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.0000
|28.2500
|32.0000
|32.4000
|Укрэксимбанк
|27.9000
|28.2000
|31.8100
|32.7400
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.2500
|32.1543
|32.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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