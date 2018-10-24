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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
19 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $22,8 млн до $288,2 млн
10:10 23.10.2018 |
В пятницу, 19 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 22,8 млн долларов по сравнению с 18 октября до 288,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 10,4 млн долларов по сравнению с 18 октября до 340,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после повышения в четверг на 13 коп. в пятницу вырос на 10 коп. до 28,16 UAH/USD.
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