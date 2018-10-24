Доллар слабо дешевеет к евро 23 октября, иена продолжает укрепляться

Доллар США незначительно дешевеет относительно евро на торгах во вторник, иена укрепляется наряду с другими активами "тихой гавани".

Пара евро/доллар по данным на 15:30 EET торгуется на уровне $1,1473 по сравнению с $1,1464 на закрытие рынка в понедельник.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,2%.

Курс доллара к иене снизился до 112,18 иены против 112,82 иены накануне, курс евро к иене уменьшилась до 128,70 иены по сравнению с 129,34 иены на закрытие предыдущей сессии.

Интерес инвесторов к защитным активам, включая иену, остается высоким на фоне торговой войны США с Китаем, усиления напряженности в отношениях стран Запада и Саудовской Аравии, а также обсуждения итальянского бюджета.

Во вторник Еврокомиссия может принять решение о том, стоит ли официально требовать от Италии внесения изменений в проект бюджета страны на 2019 год, предусматривающий в настоящий момент дефицит в размере 2,4% ВВП.

Ранее представители Еврокомиссии направили итальянским властям письмо с предложением внести изменения в проект бюджета до 22 октября, отметив, что расходы Италии на 2019 году представляются Брюсселю чрезмерными. Однако министр финансов Италии Джованни Триа в официальном ответе на письмо представителей ЕК отказался пересматривать проект, заявив, что бюджетные планы Италии не создают угрозы для финансовой стабильности ЕС.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет 25 октября. Ситуация вокруг бюджета Италии не повлияет на решения ЕЦБ, полагают эксперты BNP Paribas.

По их мнению, ЕЦБ подтвердит планы завершения программы количественного смягчения (QE) в декабре 2018 года и повышения ставки не ранее осени 2019 года.

"Мы не думаем, что опасения, связанные с Италией, могут существенно повлиять на предстоящие решения ЕЦБ", - цитирует обзор BNP Paribas газета The Wall Street Journal.