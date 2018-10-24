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Цена золота растет 23 октября на фоне усиления глобальных политических рисков
09:32 23.10.2018 |
Стоимость золота во вторник растет, так как инвесторы отдают предпочтение безопасным активам на фоне неопределенности вокруг госбюджета Италии и проблем в достижении договоренности по Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,4 доллара, или 0,29%, до 1228,1 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро при этом снижалась на 0,05%, до 14,58 доллара за унцию.
Поддержку золоту оказывает неопределенность вокруг госбюджета Италии. Европейская комиссия во вторник обсудит и примет решение о следующих шагах в процедуре оценки проекта бюджета страны на 2019 год. ЕК ранее опубликовала письмо с критикой бюджета Италии, назвав "беспрецедентным" отклонение его параметров от норм европейского регламента.
До этого правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем, Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума и составляет 2,3 триллиона евро, сообщал центральный банк страны в июне текущего года.
Кроме того, напряженность на мировых рынках связана с новостями по Brexit. В понедельник в СМИ появились сообщения, что Демократическая юнионистская партия (DUP) Ирландии поддержит поправку к законопроекту по Brexit, предложенную евроскептиками в консервативной партии британского парламента. Эта поправка сделает незаконным предложенное Евросоюзом решение проблемы с ирландской границей.
Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.
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