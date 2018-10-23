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Дионисий Галикарнасский
Украина планирует 10-летние евробонды в долларах, начнет встречи с инвесторами 23 октября
Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Также заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.
Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
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