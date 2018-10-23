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19 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 3 000 млн гривен
10:51 22.10.2018 |
В пятницу, 19 октября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 000 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 3 000 млн гривен на срок 84 дня 1 банку по ставке 20,00%.
Как сообщали Українські Новини, 12 октября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 510,8 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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