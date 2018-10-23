18 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $12,8 млн до $311 млн

В четверг, 18 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 12,8 млн долларов по сравнению с 17 октября до 311 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 29,3 млн долларов по сравнению с 17 октября до 351,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в среду, в четверг вырос на 13 коп. до 28,06 UAH/USD.