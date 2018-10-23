FATF представит стандарты регулирования криптовалют в следующем году

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) следующим летом начнет публиковать нормы международного регулирования криптовалют, сообщает Reuters.

По словам представителей межправительственной организации, эти нормы должны будут соблюдаться финансовыми регуляторами по всему миру и распространяться на биржи цифровых валют, кошельки и первичные предложения монет (ICO).

Накануне FATF провела пленарное заседание с представителями 204 юрисдикций, обсудив, в частности, вопросы, связанные с регулированием криптовалют. Во время ивента президент организации Маршалл Биллингсли заявил, что руководящие принципы и пояснения к ним начнут публиковаться с июня следующего года.

Сегодня, 19 октября, FATF опубликовала документ, в котором говорится о «срочной необходимости принятия всеми странами скоординированных действий, направленных на предотвращение использования виртуальных активов в преступных и террористических целях».

«В рамках поэтапного подхода FATF подготовит обновленные стандарты, основанные на оценке рисков. Они предназначены для регулирования провайдеров, предоставляющих связанные с виртуальными активами услуги, и будут включать надзор за ними и мониторинг. Также будут представлены методологические принципы для оперативных и правоохранительных ведомств по идентификации и расследованию противоправной деятельности с использованием виртуальных активов», - отмечается в документе.