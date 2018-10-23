Доллар США растет 22 октября, евро и фунт находятся под давлением политических новостей

Курс доллара повышается в ходе торгов в понедельник.

Давление на британскую и единую европейскую валюту оказывают политические новости, включая бюджет Италии и условия выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), отмечает MarketWatch.

Внимание участников торгов на этой неделе будет также сосредоточено на заседаниях целого ряда ЦБ, включая Европейский центральный банк.

Евро торгуется днем в районе $1,1478 против $1,1514 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 129,46 иены по сравнению со 129,58 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,79 иены против 112,55 иены в пятницу.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2967 против $1,3076 днем ранее.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,29%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,27%.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью перед палатой общин парламента страны, в ходе которой сообщит, что осталось согласовать только 5% сделки по Brexit, пишут британские СМИ.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу снизило суверенный кредитный рейтинг Италии до "Baa3" с "Baa2", самой низкой ступени инвестиционного уровня, приняв во внимание перспективу увеличения бюджетных дефицитов и отсутствие системных экономических реформ в стране. Прогноз рейтинга - "стабильный".

Между тем министр финансов Италии Джованни Триа заявил, что бюджетные планы страны, предполагающие существенное увеличение государственных расходов в социальной сфере, не создают угрозы финансовой стабильности Европейского союза. Он отметил, что правительство Италии "предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение поставленных целевых показателей".

"Экономический календарь на этой неделе просто пестрит заседаниями центральных банков, - отмечается в обзоре Saxo Bank. - Во вторник Банк Швеции проведет заседание. Решение Банка Канады тоже важно, ведь его глава Стивен Полоз, как ожидается, снова поднимет ставки. Что касается развивающихся рынков, центральные банки Турции и России проведут важные заседания в четверг и пятницу соответственно. Турецкому центральному банку нужно будет оценить, улучшились ли настроения и доверие в достаточной степени, чтобы стать, наконец, сигналом для снижения ставок. Слишком рано ожидать чего-либо на этой неделе".