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17 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $106,4 млн до $323,8 млн
11:15 19.10.2018 |
В среду, 17 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 106,4 млн долларов по сравнению с 16 октября до 323,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 126,8 млн долларов по сравнению с 16 октября до 380,6 млн долларов.
По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке во вторник составил 217,4 миллионов долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 253,8 миллионов долларов.
Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.
Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 1 коп. в среду сохранился на уровне 27,93 UAH/USD.
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