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НБУ утвердил механизм создания резервов по фьючерсным контрактам
10:06 19.10.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) разработал и утвердил для банков механизм по формированию резервов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам, который может быть задействован в случае необходимости для обеспечения финансовой стабильности.
Об этом говорится в постановлениях регулятора №107 и №108 от 16 октября, которые вступают в силу с 19 октября, передают Українські Новини.
"Этот инструмент предотвращает системные риски, связанные с заключением контрактов, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу", - сказано в сообщении.
При этом в НБУ пояснили, что указанными постановлениями созданы предпосылки для использования такого инструмента, само решение о применении этого механизма примет правление Национального банка.
"До появления соответствующего отдельного решения правления указанные требования к резервированию по форвардным и фьючерсным контрактам применяться не будут", - уточнили в пресс-службе Нацбанка.
При использовании механизма, резервирование будет осуществляться по всем видам операций по форвардным и фьючерсным контрактам с поставкой или без поставки базового актива, переменной величиной которых является валютный курс или цена банковского металла к валютному курсу.
В таком случае резервы будут формироваться в национальной валюте, а обязательства по их формированию возникать со дня, следующего после даты заключения соглашения, и будет действовать до дня окончательного осуществления расчетов по сделке или его расторжения включительно.
При этом ставка резервирования будет неизменной на весь период действия контракта.
Резервированию подлежат только те контракты, которые были заключены после официального введения требования отдельным решением правления.
"Появление нового механизма будет способствовать избеганию рисков накопления валютных дисбалансов, которые могут возникать в результате заключения участниками рынка контрактов по валютным форвардным и фьючерсным сделкам, а также позволит осуществлять одновременный контроль за соблюдением банками нормативов обязательного резервирования и резервирования по таким контрактам", - пояснили в НБУ.
Принятие решения о введении механизма требует утверждения отдельным нормативно-правовым актом, который должен содержать соответствующие сроки его вступления в силу.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились и составили 8,9%.
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