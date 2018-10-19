Золото дорожает 19 октября на фоне негатива на фондовых биржах

Цена на золото растет в пятницу утром на фоне снижения мировых фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4 доллара, или на 0,03% - до 1230,5 доллара за тройскую унцию. В четверг показатель поднимался до 1233,3 доллара - максимума с июля. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,18% - до 14,63 доллара за унцию.

Мировые биржи в четверг и пятницу снижаются. Так, индексы США опустились на 1,3-2%, Европы - на 0,4-1,1%. Рынки Азии также в основном снижаются, при этом японский индекс опускается почти на 1%.

Негатив на рынках вызван геополитическими и экономическими рисками, такими как обеспокоенность по поводу бюджета Италии, замедление роста экономики Китая и политика ФРС США по повышению ставки.

Среди рисков остается и ситуация с пропажей саудовского журналиста. Джамаль Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в четверг, что не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию, куда в связи с происшествием уже отказались ехать многие крупнейшие транснациональные компании.

Золото традиционно считается безопасным активом. Спрос на него повышается в случае глобальных рисков и волатильности на рынках.