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Курс евро слабо колеблется 19 октября после снижения на опасениях за бюджет Италии
09:27 19.10.2018 |
Курс евро к доллару в пятницу утром слабо колеблется после снижения в четверг, вызванного опасениями по поводу бюджета Италии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EET курс евро к доллару рос до 1,1464 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1454 доллара за евро. В четверг до начала снижения европейская валюта торговалась на уровне выше 1,15 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 112,47 иены за доллар со 112,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 95,96 пункта.
"Удешевление евро отражает рост политического давления в еврозоне. Следующий уровень поддержки - 1,143 (доллара за евро - ред.), преодоление которого может привести к снижению до 1,13", - сказал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сен (Sim Moh Siong).
В четверг Еврокомиссия опубликовала письмо министру экономики и финансов Италии Джованни Триа. В документе ЕК выразила обеспокоенность по поводу бюджета страны, отметив высокий уровень государственных расходов, структурный дефицит и высокий уровень долга страны. Приведенные факторы указывают на несоблюдение норм Пакта стабильности и роста ЕС, говорится в письме. На этом фоне курс евро к доллару в четверг опустился на 0,4%.
Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем Италия имеет второй по величине после Греции государственный долг в размере 131,8% ВВП.
На следующей неделе, 25 октября, инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на рекордно низком уровне в 0%.
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