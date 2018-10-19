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SEC создала подразделение для взаимодействия с криптовалютными стартапами
09:19 19.10.2018 |
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила в четверг, 17 октября, о создании Стратегического хаба по инновациям и финансовым технологиям (FinHub). Целью нового подразделения названа помощь финтех-стартапам, в том числе тем, которые занимаются организацией ICO, в юридических тонкостях при продвижении своих продуктов.
Предполагается, что FinHub станет связующим звеном между регулятором и предпринимателями и разработчиками, работающими с блокчейн-технологиями, автоматизированными инвестиционными советами и искусственным интеллектом.
В частности, новое подразделение будет публиковать всю последнюю информацию от SEC, а также даст возможность стартапами задавать собственные вопросы и получать консультации касательно регулирования их бизнеса. Кроме того, FinHub будет взаимодействовать с другими регуляторами как внутри США, так и на международном уровне, а также выступит организатором FinTech Forum - специализированной дискуссионной площадки, посвященной технологии распределенного реестра и цифровым активам. Ожидается, что мероприятие будет проведено в следующем году.
FinHub возглавила старший советник SEC по цифровым активам и инновациям и директор подразделения корпоративных финансов Валери Шепаник. В руководящий состав организации также вошли другие представители регулятора, ранее работавшие с вопросами в области финтеха.
«Уже долгое время сотрудники SEC прилагают усилия, чтобы понять зарождающиеся технологии, высказать позицию агентства и ускорить инновации, имеющие практическую значимость для индустрии ценных бумаг. Запуская FinHub, мы надеемся, что создадим для предпринимателей, разработчиков и их советников четкий путь для взаимодействия с SEC и тестирования их идей», - сказала Валери Шепаник.
Председатель SEC Джей Клейтон тем временем отметил, что возглавляемое им ведомство намерено работать с инвесторами и другими участниками рынка по таким вопросам, как формирование капиталов и финансовые услуги, а также будет продолжать уделять внимание защите инвесторов.
Ранее в этом месяце сообщалось, что за последние несколько месяцев SEC существенно усилила свою деятельность по привлечению к ответственности компаний, которые в свое время привлекли финансирование посредством первичных предложений монет (ICO).
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