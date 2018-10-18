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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 10,94 коп. до 28,0252 грн
12:27 18.10.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 10,94 коп. до 28,0252 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 1,65 коп. до 27,9158 UAH/USD.
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