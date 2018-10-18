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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 14 млрд грн

11:30 18.10.2018 |

Финансы

 

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 18 октября сократился на 14 млрд грн (на 4,5%) – до 361,789 млрд грн.

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на – 14,16 млрд грн, до 742,272 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц сократился на 103 млн грн, физлиц – на 39,3 млн и нерезидентов – изменился незначительно.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаФизлицаНерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 02.04 745543.53 350329.45 350291.38 28239.25 2326.21 14357.24
на 02.05 741739.26 350325.25 349950.85 27009.69 2564.29 11889.18
на 01.06 743286.36 350325.25 354541.96 24671.49 2950.56 10797.10
на 02.07 745848.48 350325.25 359084.49 23159.10 3234.31 10045.33
на 01.08 743195.90 350322.94 357786.62 22315.95 3982.95 8787.43
на 03.09 754087.90 348103.76 372985.28 20978.18 4529.93 7490.75
на 01.10 751154.72 348103.76 369871.50 21100.66 4803.58 7275.21
на 16.10 751526.34 348099.56 370972.16 20358.47 4856.05 7240.10
на 17.10 756431.75 348099.56 375790.23 20430.25 4871.41 7240.31
на 18.10 742272.34 348099.56 361789.09 20327.26 4832.16 7224.28

Данные: НБУ.

Официальный курс НБУ на 18 октября – 27,916894 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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