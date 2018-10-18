16 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $25,2 млн до $219,4 млн

Во вторник, 16 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 25,2 млн долларов по сравнению с 12 октября до 219,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 47,3 млн долларов по сравнению с 12 октября до 255,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 4 коп. во вторник опустился на 1 коп. до 27,93 UAH/USD.