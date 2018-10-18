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Золото дешевеет 18 октября из-за укрепления доллара на данных протокола ФРС
09:17 18.10.2018 |
Цена на золото в четверг утром снижается, сдерживает котировки металла удорожание доллара к мировым валютам на данных протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.52 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,4 доллара, или на 0,11%, до 1226 долларов за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,4% - до 14,605 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 95,67 пункта, при этом показатель в среду стал увеличиваться еще за несколько часов до публикации протокола, поднявшись с отметки примерно в 95,3 пункта.
Согласно опубликованному вечером в среду протоколу последней встречи Федрезерва, которая прошла 25-26 сентября, регулятор дал сигнал к дальнейшему повышению ставки. Такая позиция участников встречи подкрепила рост курса доллара к мировым валютам. Укрепление доллара сдерживает котировки золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
По итогам сентябрьской встречи ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднимал ставку уже три раза - в марте, июне и сентябре. Регулятор также прогнозировал еще одно повышение в этом году.
Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, повышение которой традиционно поддерживает курс доллара, что негативно сказывается на стоимости золота.
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