Золото дешевеет 18 октября из-за укрепления доллара на данных протокола ФРС

Цена на золото в четверг утром снижается, сдерживает котировки металла удорожание доллара к мировым валютам на данных протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,4 доллара, или на 0,11%, до 1226 долларов за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,4% - до 14,605 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 95,67 пункта, при этом показатель в среду стал увеличиваться еще за несколько часов до публикации протокола, поднявшись с отметки примерно в 95,3 пункта.

Согласно опубликованному вечером в среду протоколу последней встречи Федрезерва, которая прошла 25-26 сентября, регулятор дал сигнал к дальнейшему повышению ставки. Такая позиция участников встречи подкрепила рост курса доллара к мировым валютам. Укрепление доллара сдерживает котировки золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

По итогам сентябрьской встречи ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднимал ставку уже три раза - в марте, июне и сентябре. Регулятор также прогнозировал еще одно повышение в этом году.

Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, повышение которой традиционно поддерживает курс доллара, что негативно сказывается на стоимости золота.