Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 18 октября после публикации протокола ФРС

Доллар в четверг утром торгуется без единой динамики к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. При этом в среду вечером американскую валюту поддержала публикация протокола последнего заседания ФРС США.

По состоянию на 8.08 EET курс евро к доллару снижался до 1,1498 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1502 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 112,5 иены за доллар со 112,67 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 95,64 пункта. Индекс начал подниматься еще в среду за несколько часов до публикации протокола ФРС, оттолкнувшись с уровня почти в 95,3 пункта.

Доллар колеблется после роста на данных протокола последней встречи Федеральной резервной системы (ФРС), состоявшейся 25-26 сентября. В документе регулятор дал сигнал к дальнейшему повышению ставки.

По итогам сентябрьской встречи ФРС ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднимал ставку уже три раза - в марте, июне и сентябре. Регулятор также прогнозировал еще одно повышение в этом году.

Президент США Дональд Трамп при этом уже не раз критиковал ФРС за повышение ставок, заявляя, в частности, что центробанк "спятил" и "вышел из-под контроля". У президента США мало законных возможностей влиять на политику ФРС. Трамп в 2017 году воспользовался своим правом и не продлил полномочия тогдашней главы ФРС Джанет Йеллен, выдвинув на ее место Джерома Пауэлла. Однако Пауэлл продолжил политику Йеллен.

Позднее в четверг инвесторы ждут статистику по рынку труда США. Министерство труда сообщит данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 13 октября показатель уменьшился на 3 тысячи - до 211 тысяч.