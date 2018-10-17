Виталик Бутерин раскрыл информацию о размере своего Ethereum-состояния

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что размер его криптовалютного состояния никогда не достигал $1 млрд.

Известный критик биткоина, ICO и криптоиндустрии в целом Нуриэль Рубини обвинил Виталика и главу стартапа ConsenSys Джо Любина в краже 75% предложения ETH в ходе «премайнинговой аферы», которая якобы моментально сделала их миллиардерами.

Создатель Ethereum в ответ заявил, что никогда не обладал более 0,9% от объема предложения второй по капитализации криптовалюты, а сумма его активов не приближалась к отметке в $1 млрд.

Комментируя твит, Виталик опубликовал ссылку на своей кошелек, пройдя по которой можно увидеть, что у него хранится 365 тысяч монет (около $72,7 млн по текущему курсу).

Один из пользователей Twitter посоветовал Виталику не тратить время на «самопровозглашенного экономиста» Рубини, который, скорее всего, является нокоинером.

Бутерин также отметил, что Ethereum Foundation владела максимум 3 млн ETH. В настоящее время в распоряжении организации примерно 660 тысяч монет, остальные потрачены на разработки.

Напомним, на днях Нуриэль Рубини сказал, что децентрализация - это «миф», а Виталик Бутерин - «пожизненный диктатор».