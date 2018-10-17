12 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $4,2 млн до $244,6 млн

В пятницу, 12 октября, объем продажи долларов США на межбанковске увеличился на 4,2 млн долларов по сравнению с 11 октября до 244,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 15,6 млн долларов по сравнению с 11 октября до 303,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 8,8% до 11,129 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 4 коп. в пятницу также опустился на 4 коп. до 27,94 UAH/USD.