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Золото дешевеет 17 октября на фоне укрепления доллара
10:43 17.10.2018 |
Цена на золото в среду утром опускается, негативно влияет на котировки металла более дорогой доллар, инвесторы также ожидают публикацию протокола последнего заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.52 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,2 доллара, или на 0,42%, до 1225,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,41% - до 14,64 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 95,2 пункта. Укрепление доллара сдерживает котировки золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что приводит к удешевлению металла.
Рост рынков США поддерживает курс доллара. Американские индексы выросли во вторник на 2,2-2,9% на фоне позитивных отчетностей и сильной внутренней статистики. Так, превзошли прогнозы аналитиков финансовые показатели Goldman Sachs и Morgan Stanley. При этом данные по промпроизводству в США в сентябре также оказались лучше ожиданий, достигнув роста в 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста в 0,2%.
Инвесторы вместе с этим ожидают публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, встреча состоялась 25-26 сентября, и по ее итогам ставка была ожидаемо повышена до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых. Участники рынка надеются получить подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора, поскольку повышение ставки традиционно поддерживает курс доллара, что сдерживает цену на золото.
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