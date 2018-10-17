Доллар дорожает к большинству валют 17 октября, фунт усилил падение из-за рисков Brexit

Доллар США укрепляется относительно большинства валют развитых и развивающихся стран в среду из-за очередного витка геополитической напряженности.

Инвесторы обеспокоены потенциальным ухудшением отношений между США и Саудовской Аравией после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1532 по сравнению с $1,1574 на закрытие рынка во вторник.

Потребительские цены в еврозоне выросли в сентябре на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Eurostat. Динамика показателя совпала с предварительной оценкой и прогнозами экспертов. Общая инфляция в еврозоне ускорилась с 2% в августе.

Вместе с тем рост индекса Core CPI, не учитывающего волатильные цены на энергоносители и продукты питания, остался неизменным - 0,9% в годовом выражении.

Курс доллара к иене в среду стабилен на уровне 112,26 иены, курс евро относительно иены уменьшилась до 129,46 иены против 129,92 иены накануне.

Фунт стерлингов усилил падение из-за рисков, связанных с Brexit без согласования доступа Великобритании к единому европейскому рынку. Кроме того, инфляция в Великобритании замедлилась в сентябре до 2,4% в годовом выражении с 2,7% месяцем ранее.

В паре с долларом и иеной фунт опустился на 0,5%, евро - на 0,1%.