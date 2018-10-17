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Barclays приостановил проект по запуску криптовалютной платформы, - FT
08:51 17.10.2018 |
Британский инвестиционный банк Barclays заморозил проект по запуску платформы для криптовалютного трейдинга. Причина такого решения пока неизвестна, сообщает Financial News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В августе стало известно, что Barclays создал подразделение из топ-менеджеров с целью запустить криптовалютный проект. Специалисты должны были оценить жизнеспособность криптоактивов и спрос на них со стороны клиентов банка, а также определить вид IT-инфраструктуры для запуска платформы.
Команду возглавил экс-руководитель по торговле энергоносителями Крис Тайрер. Однако в сентябре, узнав о решении руководства приостановить работу над проектом, он покинул должность в Barclays.
Анонимные источники также подтвердили, что банк впервые задумался о запуске криптовалютной платформы еще в апреле. Отметим, в мае главный исполнительный директор Barclays Джес Стэйли заявил, что у финансового учреждения нет конкретных планов по запуску сервиса для торговли криптовалютами.
Напомним, в августе британский банк объявил о партнерстве с блокчейн-стартапом Crowdz с целью интеграции поддержки блокчейна Ethereum в Barclaycard.
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