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Внедрение системы мгновенных платежей может потеснить спрос на платежные карточки - НБУ
15:48 16.10.2018 |
Внедрение в Украине системы мгновенных платежей может снизить интерес к перечислению средств между платежными карточками, полагает заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Наталия Лапко.
"Сейчас мы переходим на стандарт ISO 20022, являющийся основой для мгновенных платежей, и на стандарт IBAN (от international bank account number), позволяющий указывать один реквизит, как указывается во всем мире. ...мы к этому идем, впереди много изменений, и карточка, которая сейчас является платежным инструментом, скоро может стать не таким прогрессивным инструментом, перевод со счета на счет может ее выжить", - сказала она во время "круглого стола", организованного "Финансовым клубом" в Киеве во вторник.
Н.Лапко напомнила, что стандартом ISO 20022 предполагает возможность отслеживать прохождение платежа на каждом его этапе.
Как сообщалось, НБУ в конце 2016 года запустил проект по переводу украинской платежной инфраструктуры на международный стандарт ISO 20022. Согласно плану проекта, окончательный переход запланирован на октябрь 2019 года.
Кроме того, НБУ вместе с Независимой ассоциацией банков Украины в мае текущего года приступил к наработке совместных подходов по имплементации украинскими банками основных положений международных стандартов ISO 13616 (International bank account number, IBAN) и ISO 9362 (Business identifier code, BIC).
К 2020 году использование IBAN станет обязательным для всех клиентов банков при осуществлении денежных переводов как в национальной, так и иностранной валютах.
По данным Нацбанка, доля безналичных платежей за первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросла на 4,5 п.п. - до 43,8%, по количеству - на 2,7 п.п., до 77,4%.
Всего с начала года осуществлено 1,423 млрд безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce (прирост к первому полугодию 2017 года - 34,9%) на 572,5 млрд грн (+64,5%).
Львиную долю в общем объеме безналичных платежей составили операции в сети интернет 36,4% (в количестве операций - 38,6%), еще 29,9% (51,7%) - операции в торговых сетях, 31,1% (7,9%) - операции по переводу средств между карточками и 2,6% (1,9%) операции с использованием устройств самообслуживания.
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