Финансовые новости
- |
- 17.10.18
- |
- 06:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.10.18
15:33 16.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 16 октября 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 11.10
|747190.95
|348099.56
|367284.72
|19818.86
|4747.89
|7239.93
|на 12.10
|751748.95
|348099.56
|371319.84
|20236.70
|4852.44
|7240.41
|на 16.10
|751526.34
|348099.56
|370972.16
|20358.47
|4856.05
|7240.10
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 16 октября – 27,928166 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой
|Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Колесникова (ОБ)
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агросектор активно продавал валюту на межбанке 16 октября
|Минфин на аукционах ОВГЗ 16 октября привлек в госбюджет более 7,078 млн грн. и $41,279 млн
|Рынок акций Украины завершил торги 16 октября умеренным ростом
|Депозитные ставки для физлиц 16.10.18
|Доллар 16 октября перешел к снижению в большинстве пар на фоне усиления аппетита к риску
|Western Union получила монополию на рынке трансграничных переводов
Это интересно
|Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами
|Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
|Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
|Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
|Как дают чаевые в разных странах мира
|Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г
|BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября