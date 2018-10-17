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НБУ купил на межбанке $65,5 млн 8-12 октября
15:26 16.10.2018 |
Национальный банк в период с 8 по 12 октября купил на межбанке 65,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 42 млн долларов путем использования механизма Matching, а также 23,45 млн долларов - по единому курсу.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 2 158,48 млн долларов, а продал - 1 426,32 млн долларов.
С использованием Matching с начала года было куплено 678,3 млн долларов, а продано - 460,8 млн долларов.
В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 522,1 млн долларов.
Функционал Matching предусматривает возможность для Национального банка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшей из анонимных котировок, имеющихся в функционале в определенный момент, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.
Как сообщали Українські Новини, положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в сентябре составило 50,3 млн долларов.
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