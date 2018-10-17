SEC ужесточает политику в отношении проектов, получивших финансирование через ICO

За последние несколько месяцев Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) существенно усилила свою деятельность по привлечению к ответственности компаний, которые в свое время привлекли финансирование посредством первичных предложений монет (ICO). Об этом сообщает Yahoo Finance.

Как известно, в начале 2018 года SEC начала масштабное расследование в отношении сферы ICO, направив целому ряду компаний повестки с приглашениями «на беседу». Спустя несколько месяцев ведомство не только вернулось к изучению вопроса, но и направило подобные уведомления многим другим стартапам. Основные претензии SEC сводятся к тому, что эти компании не смогли должным образом обеспечить участие в ICO исключительно аккредитованных инвесторов.

По результатам бесед с более чем 15 представителями индустрии, проведенных Yahoo Finance совместно с Decrypt Media, выяснилось, что несколько десятков компаний, не придавая эти обстоятельства широкой огласке, согласились вернуть инвесторам средства и заплатить штраф. В то же время другие стартапы заявляют, что находятся в подвешенном состоянии, не понимая, как они еще могут удовлетворить требованиям SEC и как эти вопросы решают другие.

Имена собеседников, часть которых являются сотрудниками попавших под расследование компаний, а часть - их адвокатами, не разглашаются, так как все они ограничены SEC в разглашении информации и по этой причине выступали на правах анонимности.

ICO как альтернативный венчурным инвестициям способ привлечения финансирования вышли на пик своей популярности в 2017 года, однако большинство компаний пока так и не запустили рабочие продукты.

Точные цифры о том, сколько всего за последние годы было проведено ICO, при этом разнятся. Так, ICO Alert отследил более 5 тысяч таких кампаний, однако в качестве «легитимных» отображены только 3400. Издание CoinDesk, с другой стороны, насчитало за последние два года всего 800 ICO-проектов.

В сентябре компания Elementus опубликовала исследование, согласно которому за все время проектами через ICO было собрано $28,4 млрд. Впрочем, в последнее время отсутствие регулятивной ясности заметно охладило пыл участников рынка.

Главной проблемой для любой компании теперь является вопрос о том, считаются ли выпускаемые токены ценными бумагами. Если ответ положительный, то встает следующий вопрос: зарегистрировала ли такая компания свое предложение в SEC или ее ICO попадает под исключения?

Что касается самой Комиссии, то ее позиция сводится к тому, что практически все ICO квалифицируются как предложения ценных бумаг, и не имеет значения, как стартапы их позиционируют - будь то концепция SAFT, или любой иной механизм.

Напомним, до конца текущего года со своей позицией касательно регулирования сферы ICO намерена определиться Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA).