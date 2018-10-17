Финансовые новости
- |
- 17.10.18
- |
- 06:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
SEC ужесточает политику в отношении проектов, получивших финансирование через ICO
13:51 16.10.2018 |
За последние несколько месяцев Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) существенно усилила свою деятельность по привлечению к ответственности компаний, которые в свое время привлекли финансирование посредством первичных предложений монет (ICO). Об этом сообщает Yahoo Finance.
Как известно, в начале 2018 года SEC начала масштабное расследование в отношении сферы ICO, направив целому ряду компаний повестки с приглашениями «на беседу». Спустя несколько месяцев ведомство не только вернулось к изучению вопроса, но и направило подобные уведомления многим другим стартапам. Основные претензии SEC сводятся к тому, что эти компании не смогли должным образом обеспечить участие в ICO исключительно аккредитованных инвесторов.
По результатам бесед с более чем 15 представителями индустрии, проведенных Yahoo Finance совместно с Decrypt Media, выяснилось, что несколько десятков компаний, не придавая эти обстоятельства широкой огласке, согласились вернуть инвесторам средства и заплатить штраф. В то же время другие стартапы заявляют, что находятся в подвешенном состоянии, не понимая, как они еще могут удовлетворить требованиям SEC и как эти вопросы решают другие.
Имена собеседников, часть которых являются сотрудниками попавших под расследование компаний, а часть - их адвокатами, не разглашаются, так как все они ограничены SEC в разглашении информации и по этой причине выступали на правах анонимности.
ICO как альтернативный венчурным инвестициям способ привлечения финансирования вышли на пик своей популярности в 2017 года, однако большинство компаний пока так и не запустили рабочие продукты.
Точные цифры о том, сколько всего за последние годы было проведено ICO, при этом разнятся. Так, ICO Alert отследил более 5 тысяч таких кампаний, однако в качестве «легитимных» отображены только 3400. Издание CoinDesk, с другой стороны, насчитало за последние два года всего 800 ICO-проектов.
В сентябре компания Elementus опубликовала исследование, согласно которому за все время проектами через ICO было собрано $28,4 млрд. Впрочем, в последнее время отсутствие регулятивной ясности заметно охладило пыл участников рынка.
Главной проблемой для любой компании теперь является вопрос о том, считаются ли выпускаемые токены ценными бумагами. Если ответ положительный, то встает следующий вопрос: зарегистрировала ли такая компания свое предложение в SEC или ее ICO попадает под исключения?
Что касается самой Комиссии, то ее позиция сводится к тому, что практически все ICO квалифицируются как предложения ценных бумаг, и не имеет значения, как стартапы их позиционируют - будь то концепция SAFT, или любой иной механизм.
Напомним, до конца текущего года со своей позицией касательно регулирования сферы ICO намерена определиться Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой
|Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Колесникова (ОБ)
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агросектор активно продавал валюту на межбанке 16 октября
|Минфин на аукционах ОВГЗ 16 октября привлек в госбюджет более 7,078 млн грн. и $41,279 млн
|Рынок акций Украины завершил торги 16 октября умеренным ростом
|Депозитные ставки для физлиц 16.10.18
|Доллар 16 октября перешел к снижению в большинстве пар на фоне усиления аппетита к риску
|Western Union получила монополию на рынке трансграничных переводов
Это интересно
|Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами
|Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
|Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
|Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
|Как дают чаевые в разных странах мира
|Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г
|BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября