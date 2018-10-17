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НБУ понизил справочное значение курса гривни на 0,82 коп. до 27,9323 грн
12:24 16.10.2018 |
Национальный банк понизил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 0,82 коп. до 27,9323 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,48 коп. до 27,9241 UAH/USD.
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